Niente Roma per Scamacca | l’Atalanta toglie l’attaccante dal mercato e attiva la clausola di rinnovo
L'Atalanta ha deciso di non cedere l'attaccante e ha attivato la clausola di rinnovo del contratto. Questa scelta ha fermato le trattative di mercato che lo vedevano come possibile nuovo acquisto della Roma. Le voci di un trasferimento sono state smentite e non ci sono più possibilità di un trasferimento imminente. La società bergamasca ha comunicato ufficialmente di aver bloccato ogni trattativa in corso.
Le indiscrezioni di mercato delle ultime ore relative a un possibile trasferimento di Gianluca Scamacca alla Roma hanno subìto una netta e improvvisa decelerazione. Nonostante l’attaccante di proprietà dell’ Atalanta sia stato accostato con insistenza al club capitolino, anche a seguito di un incontro con l’allenatore Gian Piero Gasperini avvenuto nel quartiere romano dell’ Eur, la pista non risulta calda. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso un aggiornamento condiviso sul social network X, l’operazione tra le due società non è mai decollata. La dirigenza nerazzurra considera infatti il calciatore un elemento cardine attorno al quale sviluppare il progetto sportivo per la prossima stagione agonistica e non manifesta alcuna apertura alla cessione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Il gol di Scamacca annullato in Atalanta-Roma è irregolare perché…
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