Niente Roma per Scamacca | l’Atalanta toglie l’attaccante dal mercato e attiva la clausola di rinnovo

Notizia in breve

L'Atalanta ha deciso di non cedere l'attaccante e ha attivato la clausola di rinnovo del contratto. Questa scelta ha fermato le trattative di mercato che lo vedevano come possibile nuovo acquisto della Roma. Le voci di un trasferimento sono state smentite e non ci sono più possibilità di un trasferimento imminente. La società bergamasca ha comunicato ufficialmente di aver bloccato ogni trattativa in corso.