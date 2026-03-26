Roma futuro Hermoso | il club attiva la clausola di rinnovo

La Roma ha deciso di attivare la clausola di rinnovo per Mario Hermoso, garantendogli un prolungamento contrattuale fino al 2027. La scelta è stata comunicata dalla società, che ha confermato l’intenzione di mantenere il difensore spagnolo nel team anche per le prossime stagioni. La decisione avviene in vista della programmazione del campionato 20262027.