Roma futuro Hermoso | il club attiva la clausola di rinnovo
La Roma ha deciso di attivare la clausola di rinnovo per Mario Hermoso, garantendogli un prolungamento contrattuale fino al 2027. La scelta è stata comunicata dalla società, che ha confermato l’intenzione di mantenere il difensore spagnolo nel team anche per le prossime stagioni. La decisione avviene in vista della programmazione del campionato 20262027.
La Roma blinda la propria retroguardia in vista della stagione 20262027: la direzione sportiva giallorossa ha sciolto le riserve sul futuro di Mario Hermoso. Secondo quanto anticipato dal giornalista Filippo Biafora, il club capitolino è intenzionato a esercitare la clausola di rinnovo unilaterale presente nel contratto del difensore spagnolo. L’opzione, strutturata come un diritto d’opzione a favore esclusivo della società, permetterà di estendere il vincolo dell’ex Atletico Madrid per un ulteriore anno, consolidando il pacchetto dei centrali a disposizione dello staff tecnico prima del rush finale delle ultime otto giornate di campionato.... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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