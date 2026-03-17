Quincy Promes ha confessato | Ha accoltellato suo cugino durante una festa di famiglia
Quincy Promes ha ammesso di aver accoltellato suo cugino durante una festa di famiglia. L'episodio si è verificato nel luglio 2020 e, secondo le ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta in seguito a un alterco legato a dei gioielli di famiglia che sarebbero stati rubati dal cugino. Promes è attualmente sotto processo per questo episodio.
L'episodio per il quale Promes è finito sotto processo risale a luglio 2020. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'alterco sarebbe nato a causa di alcuni gioielli di famiglia che sarebbero stati trafugati dal cugino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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