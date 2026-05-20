Alessandra Mussolini sull'essere la nipote del Duce | Ho sofferto il peso del mio cognome
Alessandra Mussolini ha parlato della propria esperienza al Grande Fratello, condividendo dettagli sulla propria vita. Ha riferito di aver sofferto il peso del suo cognome, derivato dal fatto di essere nipote del Duce. Ha anche raccontato di aver subito un tentativo di annegamento in piscina da parte di alcuni bambini e di aver ricevuto una sorpresa dalla sorella Elisabetta. La sua intervista ha affrontato vari aspetti personali e familiari, senza entrare in dettagli legali o giudiziari.
Alessandra Mussolini si racconta al Grande Fratello: dal peso del cognome ai bambini che volevano affogarla in piscina, fino alla sorpresa della sorella Elisabetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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è finita come doveva finire non poteva essere diversamente LA concorrente alessandra mussolini x noi aluccia aledux alemusso LEI insomma #gfvip x.com
E' brutto? può essere che vi piacete Una battuta, una provocazione o cos'altro, fatto sta che una frase riportata da Alessandra Mussolini, di Renato a Raul sulla possibilità, una specie di benestare, a dormire con Lucia, ha scatenato l'ennesimo scontro/dibattit facebook
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