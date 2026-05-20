Alessandra Mussolini sull'essere la nipote del Duce | Ho sofferto il peso del mio cognome

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mussolini ha parlato della propria esperienza al Grande Fratello, condividendo dettagli sulla propria vita. Ha riferito di aver sofferto il peso del suo cognome, derivato dal fatto di essere nipote del Duce. Ha anche raccontato di aver subito un tentativo di annegamento in piscina da parte di alcuni bambini e di aver ricevuto una sorpresa dalla sorella Elisabetta. La sua intervista ha affrontato vari aspetti personali e familiari, senza entrare in dettagli legali o giudiziari.

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Alessandra Mussolini si racconta al Grande Fratello: dal peso del cognome ai bambini che volevano affogarla in piscina, fino alla sorpresa della sorella Elisabetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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