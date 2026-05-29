Nicola Fontana, 53 anni, è morto improvvisamente mentre era in escursione sulle montagne lecchesi a causa di un malore. La famiglia ha pubblicato un messaggio di cordoglio.

Stroncato da un malore a 53 anni mentre si trovava sulle montagne lecchesi. Una giornata immersa nella natura si è trasformata in tragedia per Nicola Fontana, morto improvvisamente all’età di 53 anni mentre si trovava sulle montagne lecchesi. L’uomo, residente a Vobarno, è stato colpito da un grave malore che gli ha provocato una fatale emorragia cerebrale. Nonostante ogni possibile tentativo di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte di Nicola Fontana ha rapidamente attraversato la comunità valsabbina, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tutti coloro che negli anni avevano avuto modo di apprezzarne le qualità umane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nicola Fontana morto a 53 anni durante un’escursione sulle montagne lecchesi: il commovente messaggio della famiglia

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Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana.

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