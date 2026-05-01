Pietre sulla ferrata elicotteri in quota | giornata nera sulle montagne lecchesi

Nella giornata della Festa dei Lavoratori, le montagne lecchesi sono state teatro di quattro interventi di soccorso in ambienti impervi o montani. Due volte, un elicottero è stato messo in volo per aiutare escursionisti o arrampicatori in difficoltà. La giornata ha visto anche la chiusura di alcune zone da parte delle autorità, in seguito a un provvedimento firmato 24 ore prima.

Il giorno della Festa del Lavoratori trasforma le vette del lecchese in un palcoscenico di soccorsi. Quattro interventi in ambiente montano o impervio, un elicottero alzato in volo due volte dopo che, ventiquattr'ore prima, il sindaco di Lecco aveva firmato un'ordinanza di chiusura per un'altra.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Cadute, malori, morsi: sulle montagne lecchesi in volo quattro elicotteri in mezz'oraAllarmi a ripetizione sulle montagne lecchesi nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile 2026. Scarica di pietre su due bambini e record di soccorsi: il weekend nero sulle montagne lecchesiL'episodio più grave è arrivato nel pomeriggio di domenica, in una zona impervia di Cortenova: una scarica di pietre ha coinvolto quattro persone,... Contenuti utili per approfondire Pietre sulla ferrata, elicotteri in quota: giornata nera sulle montagne lecchesiIl giorno della Festa del Lavoratori trasforma le vette del lecchese in un palcoscenico di soccorsi. Quattro interventi in ambiente montano o impervio, un elicottero alzato in volo due volte dopo che, ... leccotoday.it Bloccato in ferrata da neve e nebbia: giovanissimo recuperato con l'elicotteroEscursionista bloccato a 2.600 metri sulla ferrata Bolver Lugli: intervento in elicottero e salvataggio senza feriti. nordest24.it