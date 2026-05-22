Il tecnico del Como ha commentato le affermazioni di Zanetti riguardo a Nico Paz, dichiarando che il giocatore non si trasferirà all’Inter. Ha espresso chiaramente che Paz resterà al Como e ha invitato a rispettare questa decisione. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta alle parole di Zanetti, che aveva parlato pubblicamente del possibile trasferimento del giovane talento. Nessuna modifica ai piani di mercato del Como, secondo il tecnico, e nessun interesse da parte dell’Inter per il giocatore.

Il tecnico del Como non nasconde il fastidio per le dichiarazioni di Zanetti e assicura che Nico Paz non vestirà la maglia nerazzurra Poche sono le cose certe nella vita. Tra queste, per Cesc Fabregas c'è il fatto che Nico Paz non vestirà mai la maglia dell'Inter. Il tecnico del Como risponde senza giri di parole alle dichiarazioni di Javier Zanetti, che nei giorni scorsi, parlando a una radio argentina, aveva speso parole al miele per il talento del Como alimentando anche una suggestione nerazzurra: "Mi piace tantissimo. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza al Mondiale del 1998. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas duro con Zanetti: "Nico Paz non andrà all'Inter, porti rispetto al Como"

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