Nico Gonzalez Atletico Madrid i Colchoneros cercano l’accordo a cifre più basse di quelle pattuite con la Juve | le novità

L’attaccante ha concluso la sua esperienza in Spagna e ora si trova di nuovo in Italia, dove la società sta pensando di cederlo a un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito con il club spagnolo. La trattativa tra le due squadre coinvolge diverse valutazioni economiche, mentre la Juventus si prepara a eventuali sviluppi nelle prossime settimane. Le parti sono al momento impegnate in incontri e valutazioni per definire i dettagli dell’operazione.

di Luca Fioretti Nico Gonzalez Atletico Madrid, la Juventus accoglie il rientro dell’esterno dalla Spagna e inizia a valutare la cessione a cifre più basse in estate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il mercato estivo dei bianconeri registra un clamoroso colpo di scena: Nico Gonzalez farà il suo rientro in Italia. La situazione dell’argentino in Spagna era chiara da tempo, poiché l’Atletico Madrid riteneva troppo alta la cifra di 32 milioni pattuita lo scorso settembre per il riscatto. A togliere i madrileni dall’imbarazzo di non schierarlo in almeno due delle ultime partite di campionato per evitare l’obbligo ci ha pensato uno sfortunato infortunio muscolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Atletico Madrid, i Colchoneros cercano l’accordo a cifre più basse di quelle pattuite con la Juve: le novità NICO GONZALEZ show, doppietta da CHAMPIONS: Atletico Madrid-Real Sociedad 3-2 | La Liga | DAZN Notizie correlate Nico Gonzalez Juve, l’Atletico Madrid vuole prendere l’argentino ad un prezzo più basso rispetto a quello concordato. Ecco il piano dei Colchonerosdi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juve, l’Atletico vuole prendere l’attaccante ad un prezzo più basso rispetto a quello concordato. Leggi anche: Nico Gonzalez, il futuro dell’argentino si deciderà a breve. La Juve attende l’Atletico Madrid. La posizione del Colchoneros Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus; Nico-Atletico, salta il riscatto: Juve, meglio riavere Gonzalez o erano più comodi i 32 milioni?; Quando scatta il riscatto di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e quanto può guadagnare la Juventus: cifre e dettagli dell'affare; Nico Gonzalez, stagione finita: niente riscatto obbligatorio, l’Atletico chiede lo sconto alla Juve. Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid frena sui 32 milioni del riscatto dalla Juventus: tutti i nodi sul futuro dell’argentinoNico Gonzalez, l’Atletico Madrid frena sui 32 milioni del riscatto dalla Juventus: tutti i nodi sul futuro dell’argentino ... calcionews24.com Nico Gonzalez ancora una volta ko: salta l'obbligo di riscatto per l'Atletico MadridNonostante l'accordo tra i club, l'infortunio di Gonzalez frena tutto: il numero 23 non potrà disputare il numero delle presenze accordato. derbyderbyderby.it Marcello Chirico. . Simpatica chiacchierata con gli amici di @un_gobbo_per_amico_tv in cui si è parlato anche di Nico Gonzalez giocatore della #Juventus attualmente in prestito all'Atletico Madrid - facebook.com facebook Juventus, salta il riscatto automatico di Nico Gonzalez da parte dell'Atletico Madrid: in fumo una plusvalenza da oltre 11 milioni x.com