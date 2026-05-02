Nico Gonzalez Atletico Madrid i Colchoneros cercano l’accordo a cifre più basse di quelle pattuite con la Juve | le novità

Da juventusnews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante ha concluso la sua esperienza in Spagna e ora si trova di nuovo in Italia, dove la società sta pensando di cederlo a un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito con il club spagnolo. La trattativa tra le due squadre coinvolge diverse valutazioni economiche, mentre la Juventus si prepara a eventuali sviluppi nelle prossime settimane. Le parti sono al momento impegnate in incontri e valutazioni per definire i dettagli dell’operazione.

di Luca Fioretti Nico Gonzalez Atletico Madrid, la Juventus accoglie il rientro dell’esterno dalla Spagna e inizia a valutare la cessione a cifre più basse in estate. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta,  il mercato estivo  dei  bianconeri  registra un  clamoroso colpo di scena: Nico Gonzalez  farà il suo  rientro in Italia. La situazione dell’argentino in Spagna era chiara da tempo, poiché l’Atletico Madrid riteneva troppo alta la cifra di  32  milioni pattuita lo scorso settembre per il riscatto. A togliere i madrileni dall’imbarazzo di non schierarlo in almeno due delle ultime partite di campionato per evitare l’obbligo ci ha pensato  uno sfortunato infortunio muscolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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