Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid più dettagli sul nuovo accordo | la cifra coi bonus

Nico Gonzalez si trasferirà all’Atletico Madrid attraverso un accordo che prevede un pagamento di 20 milioni di euro più bonus. La Juventus ha raggiunto un’intesa con il club spagnolo e riceverà questa cifra per l’esterno argentino, che in passato ha giocato con la Fiorentina. La trattativa si è conclusa con il pagamento totale di questa somma, inclusi eventuali bonus stabiliti nel contratto. La firma del contratto tra Gonzalez e l’Atletico Madrid è attesa a breve.

Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid con un nuovo accordo: spunta il prezzo esatto della Juve per l’esterno argentino ex Fiorentina. Il futuro di Nico Gonzalez sembra essere sempre più a tinte biancorosse. Trasferitosi in estate dalla Juventus all’ Atletico Madrid con la formula del prestito, il riscatto dell’esterno argentino sarebbe dovuto diventare obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze in Liga da almeno 45 minuti ciascuna. Tuttavia, un recente infortunio ha bloccato l’attaccante, impedendo il raggiungimento automatico dei requisiti concordati. Questo imprevisto non ha comunque spento l’interesse dei Colchoneros: Nico è diventato un elemento prezioso per Diego Pablo Simeone e la dirigenza spagnola ha subito avviato una nuova trattativa con i bianconeri per trattenerlo a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Nico Gonzalez verso l'Atletico Madrid: soldi freschi per la Juve! | 2DAY Ep. 259/2

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