Niccolò Fabi in concerto a Vico del Gargano
Niccolò Fabi si prepara a tornare dal vivo questa estate, portando il suo ultimo album “Libertà negli occhi” in diverse tappe. La tournée segue il successo ottenuto durante la fase teatrale di presentazione, con il pubblico che ha risposto positivamente. I concerti si svolgeranno in vari luoghi di rilievo e nelle principali rassegne musicali, con la partecipazione del suo gruppo di musicisti.
Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Niccolò Fabi ad Arezzo, concerto in Fortezza il 1 agostoArezzo, 19 febbraio 2026 – Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “L...
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