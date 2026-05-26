Basket | i New York Knikcs tornano in finale Nba dopo 27 anni

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I New York Knicks si sono qualificati per le finali NBA per la prima volta dal 1999, vincendo la serie contro Cleveland con un punteggio complessivo di 4-0. Nella partita più recente, hanno sconfitto i Cavaliers con un risultato di 130-93. La serie si è conclusa con questa vittoria netta, garantendo alla squadra l'accesso alle finali. È la prima volta in 27 anni che i Knicks raggiungono questa fase del campionato.

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Cleveland (Usa), 26 mag. (LaPresseAP) – I New York Knicks tornano alle finali Nba per la prima volta dal 1999, dopo 27 anni, dopo aver battuto Cleveland 130-93 e completato la serie con un 4-0. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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