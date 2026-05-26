Basket | i New York Knics tornano in finale Nba dopo 27 anni
I New York Knicks sono tornati in finale NBA dopo 27 anni, vincendo la serie contro Cleveland con un punteggio di 130-93 e chiudendo con un risultato complessivo di 4-0. La partita si è svolta a Cleveland, e questa vittoria permette alla squadra di qualificarsi per la finale per la prima volta dal 1999.
Cleveland (Usa), 26 mag. (LaPresseAP) – I New York Knicks tornano alle finali Nba per la prima volta dal 1999, dopo 27 anni, dopo aver battuto Cleveland 130-93 e completato la serie con un 4-0. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
INSANE ENDING to New York Knicks vs Atlanta Hawks Game 3 - Final 2 Minutes
Notizie e thread social correlati
NBA Freestyle | Wembanyama ha riscritto ancora le regole del basket: gli Spurs tornano ai playoff dopo 6 anniNella settimana NBA, Wembanyama ha dimostrato ancora una volta il suo talento, contribuendo alla vittoria degli Spurs.
Leggi anche: I Nomadi tornano a Bisaccia: 27 anni dopo, concerto gratuito
Temi più discussi: L’incredibile rimonta dei New York Knicks contro i Cleveland Cavaliers, in NBA; Statistiche New York Knicks - Cleveland Cavaliers: Risultati Basket; Timothée Chalamet, nuovo look alla partita dei Knicks a New York; NBA, i risultati della notte (22 maggio): i New York Knicks battono nuovamente i CAVS e si portano sul 2-0 nella serie.
LeBron James analizza l’evoluzione offensiva dei New York Knicks #NBA | #pianetabasket x.com
KNICKS IN CONTROLLO I Knicks difendono il fattore campo e si portano a due vittorie dalle NBA Finals. Josh Hart punisce la scelta difensiva di Cleveland e firma la sua miglior gara playoff. Recap https://sportando.basketball/nba-live-new-york-knicks-clev facebook
[Highlights] Jarrett Allen migliori momenti contro i New York Knicks ieri sera (121-108 L) - Gara 3 - Finale della Conferenza Orientale - Playoff NBA 2026: 17 punti con 7/9 FG (77,8%), 3/4 FT, 7 rimbalzi (4 rimbalzi offensivi), 2 PF e un +/- di -14 in 35:54 minuti gi reddit
New York a una vittoria dalla finale NBA: Cavaliers sotto 3-0I New York Knicks sono a un passo dalla loro prima finale NBA dal 1999, dopo aver conquistato una netta vittoria per 121-108 sul campo dei Cleveland Cavaliers nelle finali della Eastern Conference. La ... it.blastingnews.com
Playoff NBA, risultati della notte: i Knicks dominano a Cleveland e vedono le FinalsLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: i Knicks dominano a Cleveland e vedono le Finals ... sport.sky.it