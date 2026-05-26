Basket | i New York Knics tornano in finale Nba dopo 27 anni

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I New York Knicks sono tornati in finale NBA dopo 27 anni, vincendo la serie contro Cleveland con un punteggio di 130-93 e chiudendo con un risultato complessivo di 4-0. La partita si è svolta a Cleveland, e questa vittoria permette alla squadra di qualificarsi per la finale per la prima volta dal 1999.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cleveland (Usa), 26 mag. (LaPresseAP) – I New York Knicks tornano alle finali Nba per la prima volta dal 1999, dopo 27 anni, dopo aver battuto Cleveland 130-93 e completato la serie con un 4-0. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

basket i new york knics tornano in finale nba dopo 27 anni
© Lapresse.it - Basket: i New York Knics tornano in finale Nba dopo 27 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INSANE ENDING to New York Knicks vs Atlanta Hawks Game 3 - Final 2 Minutes

Video INSANE ENDING to New York Knicks vs Atlanta Hawks Game 3 - Final 2 Minutes

Notizie e thread social correlati

NBA Freestyle | Wembanyama ha riscritto ancora le regole del basket: gli Spurs tornano ai playoff dopo 6 anniNella settimana NBA, Wembanyama ha dimostrato ancora una volta il suo talento, contribuendo alla vittoria degli Spurs.

Leggi anche: I Nomadi tornano a Bisaccia: 27 anni dopo, concerto gratuito

Temi più discussi: L’incredibile rimonta dei New York Knicks contro i Cleveland Cavaliers, in NBA; Statistiche New York Knicks - Cleveland Cavaliers: Risultati Basket; Timothée Chalamet, nuovo look alla partita dei Knicks a New York; NBA, i risultati della notte (22 maggio): i New York Knicks battono nuovamente i CAVS e si portano sul 2-0 nella serie.

new york knics basket i new yorkNew York a una vittoria dalla finale NBA: Cavaliers sotto 3-0I New York Knicks sono a un passo dalla loro prima finale NBA dal 1999, dopo aver conquistato una netta vittoria per 121-108 sul campo dei Cleveland Cavaliers nelle finali della Eastern Conference. La ... it.blastingnews.com

new york knics basket i new yorkPlayoff NBA, risultati della notte: i Knicks dominano a Cleveland e vedono le FinalsLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: i Knicks dominano a Cleveland e vedono le Finals ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web