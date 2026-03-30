Mamdani sotto pressione | la moglie e i like pro-Hamas che imbarazzano il sindaco New York

Il sindaco Zohran Mamdani si trova sotto pressione a causa delle recenti polemiche che coinvolgono la moglie, Rama Duwaji, e alcuni suoi commenti sui social network. La questione riguarda la definizione ufficiale della donna come “privata cittadina”, mentre sui social emergono like e post a sostegno di posizioni pro-Hamas, alimentando dubbi sulla coerenza della sua posizione pubblica. La situazione sta creando difficoltà anche all’interno della sua amministrazione.

Scricchiola e non poco la linea difensiva del sindaco Zohran Mamdani. Anche nel suo campo iniziano a emergere dubbi sulla scelta di continuare a definire la moglie Rama Duwaji come una semplice “privata cittadina”, mentre sullo sfondo restano le polemiche per il suo passato social. Andiamo per gradi. Diventata immediatamente un punto di riferimento della sinistra, la moglie di Mamdani si è fatta notare per alcune uscite alquante discutibili sia prima che dopo l’elezione del marito. Ma nelle ultime settimane è stata travolta da una bufera per alcuni “ mi piace ” riapparsi in rete. In particolare, parliamo di like a post in cui veniva celebrato il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mamdani sotto pressione: la moglie e i like pro-Hamas che imbarazzano il sindaco New York Articoli correlati New York, due bombe fuori dalla casa del sindaco Mamdani: arrestati due militanti pro-IsisDue giovani della Pennsylvania sono stati arrestati per aver fabbricato e lanciato una bomba artigianale davanti alla residenza ufficiale del sindaco... “Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti”: la “rivoluzione” del bidet del sindaco di New York MamdaniDall’igiene all’ecologia, il primo cittadino Zohran Mamdani installa i bidet nella residenza ufficiale.