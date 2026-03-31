Il sindaco di New York Mamdani | Materazzi non venire in questo ristorante!

Da gazzetta.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha pubblicamente invitato Materazzi a non entrare in un determinato ristorante. Nel video condiviso dal sindaco, sono stati menzionati anche Zidane, Pirlo e Buffon, insieme al rapper e cuoco Action Bronson. La clip ha attirato l’attenzione sui personaggi coinvolti e sui riferimenti fatti dal primo cittadino.

Zidane e Materazzi, ma anche Pirlo e Buffon sono stati citati in questo video dal sindaco di New York Zohran Mamdani e il rapper e cuoco statunitense Action Bronson. Il politico, eletto lo scorso novembre e grandissimo appassionato di calcio, è stato ospite dell'ultima puntata del format YouTube dell'artista "FTD": i due hanno mangiato insieme in un ristorante yemenita di Brooklyn parlando un po' di tutto. Bronson si è paragonato a Zidane per "eleganza e grazia", quindi Mamdani, scherzando, ha detto in camera: "Materazzi, non venire in questo ristorante!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il sindaco di New York Mamdani: "Materazzi, non venire in questo ristorante!"

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