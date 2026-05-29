Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante una prova di breve durata. L’incidente è avvenuto giovedì, senza riportare feriti. La società ha dichiarato che tornerà a effettuare test in futuro.

New Glenn, un potente razzo appartenente alla Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos, è esploso giovedì durante una breve accensione di prova. Lo scoppio è stato descritto dalle principali testate come visivamente spettacolare e visibile a chilometri di distanza. Nubi dense, detriti infuocati e fiamme hanno colorato il cielo della Florida di arancione. I video diffusi dell’evento, vista la sua entità, hanno generato forte preoccupazione. Bezos ha quindi dichiarato attraverso un post social che «tutto il personale è al sicuro e sta bene». Da accertare le cause che hanno provocato l’esplosione del razzo, Jeff Bezos riferisce che nessuno è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - New Glenn, il razzo di Blue Origin esplode nel test. Bezos: «Nessun ferito, torneremo a volare»

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Il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante un test di accensione del motore

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