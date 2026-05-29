Durante un test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso. L’incidente si è verificato mentre si svolgevano le operazioni di preparazione per una missione verso l’orbita terrestre bassa. Non sono stati riportati feriti. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’anomalia.

New Glenn di Blue Origin, esplosione durante un test a Cape Canaveral: nessun ferito, indagini sulle cause dell’anomalia Il razzo New Glenn è esploso durante una fase di test sulla rampa di lancio mentre erano in corso i preparativi per una missione verso l’orbita terrestre bassa. L’episodio è avvenuto a Cape Canaveral, dove il veicolo riutilizzabile sviluppato da Blue Origin era sottoposto a una prova di accensione statica. L’esplosione durante il test. Secondo quanto riportato dall’azienda fondata da Jeff Bezos, si è verificata “ un’anomalia durante il test di accensione statica”. Pochi istanti dopo l’avvio delle prove, le immagini hanno mostrato una grande esplosione seguita da una palla di fuoco che ha avvolto la piattaforma di lancio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - New Glenn di Blue Origin, esplosione durante un test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Blue Origin rocket explodes during test at Cape Canaveral

Notizie e thread social correlati

Blue Origin, il razzo di Bezos esplode durante i test sulla rampa di lancio: una palla di fuoco avvolge il sito a Cape CanaveralDurante un test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso, creando una palla di fuoco che ha avvolto il...

Disastro Blue Origin: il razzo New Glenn esplode sulla rampa a Cape CanaveralIl razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test sulla rampa di Cape Canaveral.

Temi più discussi: Blue Origin, esplode il razzo New Glenn sulla rampa di lancio; Il razzo della Blue Origin esplode sulla rampa di lancio; Blue Origin incassa il via libera per il ritorno di New Glenn; Blue Origin, razzo esplode sulla rampa di lancio.

geopop.it/BNbhl Il primo stadio del quarto razzo New Glenn di Blue Origin (l'azienda di Jeff Bezos) è esploso durante una prova di accensione dei motori a Cape Canaveral. L'incidente, di cui non si conosce ancora la causa, rischia di ritardare i piani lunari Art x.com

Ricreata la missione rover VIPER della NASA usando la Blue Moon in KSP! reddit

Anomalia in volo: il New Glenn di Blue Origin esplode durante un test a terraIl lancio del New Glenn non è avvenuto: durante una prova di accensione statica sulla rampa il razzo è esploso. Blue Origin parla di un'anomalia e assicura che tutto il personale è al sicuro; sono att ... notizie.it

Cape Canaveral: esplode il razzo New Glenn di Blue Origin durante il testUn’enorme esplosione ha scosso la base di lancio di Cape Canaveral, in Florida, durante un test del razzo New Glenn di Blue Origin. Il potente vettore spaziale sviluppato ... ilmattino.it