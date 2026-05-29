Disastro Blue Origin | il razzo New Glenn esplode sulla rampa a Cape Canaveral
Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test sulla rampa di Cape Canaveral. La piattaforma di lancio si trova in Florida e l’incidente ha coinvolto un veicolo riutilizzabile. La società spaziale aveva in programma di utilizzare il razzo per future missioni sulla Luna. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ma la perdita del veicolo rappresenta un colpo per il progetto.
Brutta tegola per Blue Origin, la società spaziale fondata da Jeff Bezos. Il razzo riutilizzabile New Glenn, scelto dalla Nasa per le prossime missioni sulla Luna, è esploso durante una fase di test mentre si trovava sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, in Florida. A darne notizia è stata la stessa azienda con un post pubblicato su X, nel quale ha rassicurato sul fatto che “tutto il personale risulta presente all’appello”. “Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni”, ha aggiunto la società. Dai filmati registrati durante il test, diffusi da diversi media americani, l’esplosione sembrerebbe essere collegata all’accensione dei motori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Il disastro di Bezos: il razzo New Glenn esplode nel test a fuoco!
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