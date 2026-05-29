Disastro Blue Origin | il razzo New Glenn esplode sulla rampa a Cape Canaveral

Notizia in breve

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test sulla rampa di Cape Canaveral. La piattaforma di lancio si trova in Florida e l’incidente ha coinvolto un veicolo riutilizzabile. La società spaziale aveva in programma di utilizzare il razzo per future missioni sulla Luna. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ma la perdita del veicolo rappresenta un colpo per il progetto.