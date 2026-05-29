Nessy Guerra l’appello del padre nascosto con lei e la nipote in Egitto | Non ce la facciamo più a vivere così noi cittadini di serie C

Il padre di Nessy Guerra ha lanciato un appello, rivelando che lui, la figlia e la nipote sono nascosti in Egitto. Ha affermato di non riuscire più a vivere nella situazione attuale, definendosi un cittadino di serie C. Ha anche commentato che, se fosse vicino a figure politiche di rilievo, avrebbe una vita più tranquilla in Italia. La famiglia si trova attualmente lontano dal paese d’origine, senza specificare i motivi della fuga.

«Non ce la facciamo più a vivere così. Ci sentiamo cittadini di serie C. Se fossimo amici o parenti di La Russa, Renzi, Tajani o della Meloni, a questo punto staremmo in panciolle in un bel prato in Italia. Invece non siamo nessuno». Lo afferma, in un’intervista a La Stampa, Giampaolo Guerra, il padre di Nessy, la ragazza condannata per adulterio in Egitto. « Viviamo nascosti e siamo ormai allo stremo delle forze economiche – aggiunge -. Campiamo in quattro con la mia pensione da 750 euro al mese. Ci siamo mangiati tutti i soldi che avevamo da parte per supportare nostra figlia». Nessy Guerra è la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni, condannata ad aprile per adulterio a seguito della denuncia dell’ ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nessy Guerra è stata condannata per adulterio: arrivata la sentenza d’appello in EgittoIn Egitto, la donna è stata condannata in secondo grado per adulterio, confermando la sentenza emessa in primo grado.

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italianaNessy Guerra, giovane italiana di 26 anni, è stata condannata in Egitto a sei mesi di reclusione anche in appello, in seguito a una denuncia per...

Temi più discussi: Nessy Guerra, il video dell'ex marito con gli attacchi a Meloni e il contratto di matrimonio. Lei: Aiutatemi, ho paura. La sua avvocata: Rischia la vita ogni istante; Consiglio comunale spezzino compatto su Nessy Guerra: approvata mozione di solidarietà; Nessy Guerra, il caso quasi invisibile in Egitto ma diventato internazionale: dall’accusa di adulterio alla battaglia per la figlia; Caso Nessy Guerra, dalla Camera dei Deputati l’appello trasversale della politica: Il Governo la riporti a casa, non c’è più tempo (Foto e video).

Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di #NessyGuerra, la ventiseienne di Sanremo condannata in Appello in Egitto per adulterio e oggi nascosta con la figlia di tre anni, si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio, attaccandola, in un video x.com

Interrogazione a Commissione Ue su Nessy Guerra, 'suoi diritti siano garantiti'Il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni Aisha e condannata in appello per un procedimento di presunto adulterio, arriva di fronte alla ... ansa.it

Il caso di Nessy Guerra arriva alla Commissione Europea, gli eurodeputati del Pd e di Avs: Riportiamo la sanremese e la figlia a casaL’interrogazione è stata promossa dagli eurodeputati Salis, Scuderi e Benifei. Nessy Guerra e la figlia di tre anni sono impossibilitate a lasciare il Paese ... ilsecoloxix.it