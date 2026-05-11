Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Bologna, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che garantirebbe matematicamente l'accesso alla prossima edizione della UEFA Champions League. La partita si presenta come un'occasione importante, considerando che, in caso di risultato positivo, il club avrebbe già raggiunto il traguardo prefissato. Si parla anche di possibili mosse di mercato, con Gila e Taylor tra le ipotesi più discusse.

Il Napoli, vincendo questa sera contro il Bologna di Italiano, conquisterebbe aritmeticamente la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Un traguardo che permetterebbe al club di concentrarsi ancora di più sulla programmazione della prossima stagione e sui possibili obiettivi di mercato. Secondo Il Corriere Dello Sport, tra gli ultimi nomi emersi ci sarebbe quello di Mario Gila, difensore centrale della Lazio, ormai diventato uno dei punti fermi della squadra allenata da Maurizio Sarri e protagonista di una stagione positiva. Sarebbero già avvenuti i primi contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza azzurra. Il presidente Claudio Lotito potrebbe lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, anche considerando che il Real Madrid mantiene ancora il 50% sulla futura rivendita del difensore.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, mercato in casa Lazio: Gila e Taylor le possibilità

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