Il Napoli sta pianificando un intervento importante nel settore difensivo e il nome di Gila viene associato come il primo possibile acquisto. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto arretrato e l’attuale attenzione si concentra sulla trattativa con l’attaccante. Nei prossimi giorni sono attese novità ufficiali sulla possibile firma e sull’accordo tra le parti.

Il Napoli si prepara a intervenire in modo deciso sulla difesa. Il reparto arretrato, grande punto di forza nell’anno dello scudetto, non è riuscito a mantenere lo stesso rendimento. Gli infortuni hanno inciso. Ma il club valuta comunque una revisione profonda in vista della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società azzurra sta ragionando su più fronti. Il primo caso già indirizzato riguarda Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto. Al momento non risultano margini concreti per un rinnovo. L’addio appare quindi lo scenario più probabile. Più aperte, invece, le valutazioni su Alessandro Buongiorno e Sam Beukema.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Difesa Napoli, rivoluzione vicina: Gila primo nome

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome nella lista per la difesa, ma non mancano le alternativeCalciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome nella lista per la difesa, ma non mancano le alternative Rinnovo Modric, il croato e il Milan...

Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?Calciomercato Milan, Gila potrebbe essere il rinforzo giusto per la difesa rossonera? L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lucca tornerà di nuovo al Napoli: il club ha già deciso il suo futuro; Napoli: verso la nuova stagione tra rinnovi e addii; Nome nuovo per la difesa, KK: Napoli vicino a un terzino dello Shakhtar; IL MATTINO - Napoli, la possibile rivoluzione in difesa e le offerte dalla Premier, ecco le ultime.

Difesa Napoli, rivoluzione vicina: Gila primo nomeForzAzzurri.net - Difesa Napoli, rivoluzione vicina: Gila primo nome Il Napoli si prepara a intervenire in modo deciso sulla difesa. Il reparto arretrato, grande punto di ... forzazzurri.net

Rivoluzione in difesa: da Juan Jesus a Buongiorno, chi parte e chi è in bilicoIl Napoli valuta così nuovi innesti e possibili cambi di strategia per ritrovare quella solidità difensiva: il primo nome è Gila. tuttonapoli.net

Calciomercato #Napoli, Gazzetta: "#Gila primo obiettivo per la difesa" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Calciomercato-Napoli--Gazzetta---Gila-primo-obiettivo-per-la-difesa--147734.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook

Cesarano deluso: “Napoli apatico e spento, solo difesa! E perché solo 2 cambi” x.com