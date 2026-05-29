Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile ma davvero non accadeva 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria

In questa stagione, nessun giocatore proveniente dal settore giovanile ha esordito con la prima squadra. Questa situazione non si verificava da 32 anni. La notizia è stata diffusa attraverso un video pubblicato online.

di Fabio Zaccaria Nessun esordio alla Juve in questa stagione da parte di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non succedeva da 32 anni? VIDEO di Fabio Zaccaria. Negli ultimi giorni sui social e qualche pagina è arrivata una notizia, riscuotendo un discreto successo figlio del malcontento comune. Ebbene la notizia in questione recitava prima del derby: per la prima volta dopo 32 anni nessun ragazzo del settore giovanile Juve ha fatto il suo esordio in prima squadra. Un dato clamoroso ma che dopo un’attenta analisi incrociata risulta falso, insomma un acchiappa like. GUARDA QUI IL VIDEO SU YOUTUBE Dopo aver dato una sguardo alle varie rose nelle ultime annate, l’ultima Juventus senza esordi dal settore giovanile è datata 201112, anno del primo scudetto di Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Nessun ESORDIO di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva 32 ANNI

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