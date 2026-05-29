Secondo un'analisi, la morte di Putin sarebbe l’unico evento capace di far crollare il regime, considerando la sua centralità. Le domande principali riguardano la capacità di un sistema così stabile e autoritario di resistere senza un leader unico e perché le tensioni interne non abbiano già smantellato il potere nel Cremlino. La questione si concentra sulla stabilità di un sistema fortemente concentrato nel suo vertice.

? Domande chiave Come può un sistema così rigido sopravvivere senza un vertice unico?. Perché le tensioni interne non riescono più a scardinare il Cremlino?. Chi prenderà il controllo delle fazioni militari se il leader scompare?. Quali meccanismi di controllo hanno neutralizzato le minacce al regime?.? In Breve Studio curato dal dissidente Khodorkovsky presso il think tank Nesc a Londra.. Gestione efficace delle tensioni interne registrate tra il 2022 e il 2023.. Assenza di alternative politiche credibili all'interno della struttura burocratica russa.. Fragilità del sistema legata esclusivamente al piano biologico del vertice del Cremlino..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nesc: la morte di Putin è l’unico fattore di collasso del regime

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