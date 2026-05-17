La Cina aspetta la disfatta russa per riprendersi la Siberia | Kasparov sul regime di Putin

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Garry Kasparov ha commentato con ironia amara la situazione attuale, affermando di essere stato considerato un tesoro nazionale tredici anni fa. La sua dichiarazione è arrivata durante un intervento a Tallinn, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui contesti politici legati alle sue parole. Kasparov ha fatto riferimento a un passato recente, lasciando intendere una trasformazione nel suo rapporto con il proprio Paese. Non sono stati forniti ulteriori approfondimenti su eventuali implicazioni o reazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) - Tallinn - "Tredici anni fa ero ancora un tesoro nazionale", ha detto Garry Kasparov con ironia amara a Jill Dougherty. "Adesso sono un terrorista ufficialmente incriminato. Ho cambiato status”. Così inizia il dialogo alla Lennart Meri Conference di Tallinn tra l'ex campione di scacchi e ora dissidente russo (da 13 anni è in esilio dal regime putiniano) e la giornalista, già corrispondente da Mosca, per oltre 30 anni alla Cnn e ora docente a Georgetown. La prima domanda di Dougherty ha sfidato subito uno dei luoghi comuni più diffusi: Putin sarebbe in difficoltà, nascosto in un bunker, con un cerchio magico sgretolato. Kasparov, da ex scacchista abituato a ragionare con le informazioni disponibili sul tavolo, non è d'accordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la cina aspetta la disfatta russa per riprendersi la siberia kasparov sul regime di putin
© Iltempo.it - "La Cina aspetta la disfatta russa per riprendersi la Siberia": Kasparov sul regime di Putin
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump: Se Cina e Russia occuperanno la Groenlandia, faremo qualcosa come in Venezuela

Video Trump: Se Cina e Russia occuperanno la Groenlandia, faremo qualcosa come in Venezuela

Sullo stesso argomento

Putin chiama Trump: “L’avanzata russa spinga Kiev ai negoziati”. Mosca apre sul gas all’Europa. Il tycoon: “La guerra finirà presto”Al decimo giorno di guerra in Iran squillano i telefoni del Cremlino e della Casa Bianca: da una parte lo zar Vladimir Putin , dall’altra il...

Disfatta di Trump su Hormuz: lo stretto cruciale per il transito di petrolio e gas diventa a pagamento per la gioia del regime iranianoIl reale punto di caduta si conoscerà solo nelle prossime settimane, a valle dei negoziati a Islamabad in partenza venerdì.

la cina aspetta laLa Cina aspetta la disfatta russa per riprendersi la Siberia: Kasparov sul regime di PutinL'ex campione mondiale di scacchi e oppositore del Cremlino alla Lennart Meri Conference con Jill Dougherty: 'Putin è in guerra contro il mondo libero. Senza una vittoria ucraina, la Russia non cambie ... adnkronos.com

la cina aspetta laLA CINA ASPETTA LA FINE DELLA NATOLa crisi di Hormuz allarga le crepe tra America ed Europa. Lo svuotamento dell’Alleanza Atlantica e lo scontro tra Trump e il papa alimentano la ... limesonline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web