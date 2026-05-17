Garry Kasparov ha commentato con ironia amara la situazione attuale, affermando di essere stato considerato un tesoro nazionale tredici anni fa. La sua dichiarazione è arrivata durante un intervento a Tallinn, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui contesti politici legati alle sue parole. Kasparov ha fatto riferimento a un passato recente, lasciando intendere una trasformazione nel suo rapporto con il proprio Paese. Non sono stati forniti ulteriori approfondimenti su eventuali implicazioni o reazioni.

(Adnkronos) - Tallinn - "Tredici anni fa ero ancora un tesoro nazionale", ha detto Garry Kasparov con ironia amara a Jill Dougherty. "Adesso sono un terrorista ufficialmente incriminato. Ho cambiato status”. Così inizia il dialogo alla Lennart Meri Conference di Tallinn tra l'ex campione di scacchi e ora dissidente russo (da 13 anni è in esilio dal regime putiniano) e la giornalista, già corrispondente da Mosca, per oltre 30 anni alla Cnn e ora docente a Georgetown. La prima domanda di Dougherty ha sfidato subito uno dei luoghi comuni più diffusi: Putin sarebbe in difficoltà, nascosto in un bunker, con un cerchio magico sgretolato. Kasparov, da ex scacchista abituato a ragionare con le informazioni disponibili sul tavolo, non è d'accordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La Cina aspetta la disfatta russa per riprendersi la Siberia": Kasparov sul regime di Putin

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