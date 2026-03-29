Dopo più di un mese di conflitto, l’Iran mantiene la fermezza, nonostante la leadership indebolita e le continue operazioni militari. Sono stati segnalati raid contro basi e caserme di milizie locali, mentre il governo di Teheran cerca di sostenere l’economia definita della resistenza. La situazione sul terreno mostra una persistente capacità di resistenza del regime, che affronta sfide interne ed esterne.

Dopo oltre un mese di guerra, l'Iran continua a resistere. Nonostante una leadership decapitata, i raid contro basi e caserme di pasdaran e milizie Basij, il regime degli ayatollah resiste. Dietro questa resistenza non c'è solo un radicamento della rivoluzione in ogni anfratto dell'autorità statale, ma anche e soprattutto un'economia "della resistenza": un sistema complesso disegnato per resistere a conflitti, sanzioni e ostilità delle nazioni vicine. Questa "economia della resistenza" è ciò che ancora oggi tiene in vita il Paese e soprattutto la rivoluzione del 1979. I puntelli sono variegati e riflettono le esperienze che il Paese ha affrontato negli ultimi quattro decenni, tra isolamento internazionale e guerre, come quella con il vicino Iraq che ha insanguinato gli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran e "l'economia della resistenza": così il regime di Teheran resiste al collasso

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