Neonata di 6 mesi muore dopo violenza sessuale in Colombia ricompensa per trovare i colpevoli | Atto disumano

Una neonata di sei mesi è morta in Colombia dopo essere stata vittima di violenza sessuale. La bambina è stata portata in ospedale dalla madre, una donna di 24 anni, che era sotto l’effetto di droghe e non ha fornito informazioni sugli autori dell’aggressione. La polizia ha offerto una ricompensa per individuare i responsabili dell’atto, definendolo “disumano”.

Ad accompagnare in ospedale la piccola la madre 24enne che era sotto l'effetto di droghe e non sa dire chi è stato. “Un atto disumano”, ha dichiarato il sindaco. La polizia cerca il fidanzato che risulta irreperibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Neonato morto in culla, padre indagato per omicidio - Vita in diretta 18/03/2026

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