Su Instagram, Gwyneth Paltrow ha pubblicato un’immagine in cui indossa un top particolare abbinato a un abbigliamento dal taglio elegante e informale. La foto mostra un look che combina elementi casual e dettagli raffinati. La scelta del capo e la posa sottolineano un stile sofisticato ma rilassato. Non sono stati forniti dettagli su altri capi o accessori indossati. La pubblicazione si concentra sull’aspetto estetico e sul tono del look scelto dall’attrice.

Nel suo ultimo scatto condiviso su Instagram, Gwyneth Paltrow ha scelto un look dall’eleganza rilassata e ricercata, confermando il fascino senza tempo del mix tra capi casual e dettagli couture. Protagonista dell’outfit è il top in tweed blu brillante effetto lavorazione all’uncinetto. Firmato Christopher John Rogers, con lo scollo drappeggiato e il motivocheck nei toni del rosso, giallo e nero, il capo è abbinato a un paio di jeans blu a gamba larga dal taglio morbido che, indossato con i tacchi, slanciano la figura e ringiovaniscono l’insieme. A completare il look, décolleté rosse lucide con tacco midi e orecchini a cerchio in oro. Il top effetto crochet profuma di mare e vacanza, ma si presta perfettamente anche a interpretazioni da ufficio dal gusto raffinato e femminile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel suo ultimo scatto su Instagram, Gwyneth Paltrow ha scelto un look dall’eleganza rilassata ma ricercata con un top particolare

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