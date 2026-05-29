Nel suo ultimo scatto su Instagram Gwyneth Paltrow ha scelto un look dall’eleganza rilassata ma ricercata con un top particolare
Su Instagram, Gwyneth Paltrow ha pubblicato un’immagine in cui indossa un top particolare abbinato a un abbigliamento dal taglio elegante e informale. La foto mostra un look che combina elementi casual e dettagli raffinati. La scelta del capo e la posa sottolineano un stile sofisticato ma rilassato. Non sono stati forniti dettagli su altri capi o accessori indossati. La pubblicazione si concentra sull’aspetto estetico e sul tono del look scelto dall’attrice.
Nel suo ultimo scatto condiviso su Instagram, Gwyneth Paltrow ha scelto un look dall’eleganza rilassata e ricercata, confermando il fascino senza tempo del mix tra capi casual e dettagli couture. Protagonista dell’outfit è il top in tweed blu brillante effetto lavorazione all’uncinetto. Firmato Christopher John Rogers, con lo scollo drappeggiato e il motivocheck nei toni del rosso, giallo e nero, il capo è abbinato a un paio di jeans blu a gamba larga dal taglio morbido che, indossato con i tacchi, slanciano la figura e ringiovaniscono l’insieme. A completare il look, décolleté rosse lucide con tacco midi e orecchini a cerchio in oro. Il top effetto crochet profuma di mare e vacanza, ma si presta perfettamente anche a interpretazioni da ufficio dal gusto raffinato e femminile. 🔗 Leggi su Amica.it
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