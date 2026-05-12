Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha trascorso una settimana importante: ha celebrato la laurea con una festa e ha annunciato di aver firmato il suo primo contratto con il marchio di moda Chloé. La giovane ha condiviso sui social le immagini della festa di laurea e ha scritto di essere felice per questa nuova tappa professionale.

Per Apple Martin è una settimana da cerchiare sul calendario. Ha festeggiato la laurea alla Vanderbilt University di Nashville insieme ai genitori – che rispondono al nome di Chris Martin e Gwyneth Paltrow – e ha ottenuto un’importante campagna pubblicitaria, Chloé à la Plage, confermando la sua ascesa nel mondo della moda. La prima campagna Chloé di Apple Martin. Sicuramente essere la figlia di Gwyneth Paltrow non è un vantaggio da poco nel mondo della moda. Apple Martin, 21 anni, fa parte di una nuova generazione di modelle nepo baby, con cognomi celebri e una genetica fortunata. Dopo una campagna per Gap (insieme alla madre Gwyneth) e il ruolo di brand ambassador per Self Portrait, è arrivata la prima campagna Chloé, che sancisce il suo ingresso a pieno titolo nel mondo del lusso.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin sta vivendo un anno d'oro: nel giro di pochi giorni ha festeggiato la laurea (con una grande festa) e ha ottenuto la prima campagna per Chloé

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