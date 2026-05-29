Nel Salernitano, un cane in avanzato stato di decomposizione è stato trovato oggi tra i rifiuti in località Bisciglieto, nel territorio di Buccino. L’indagine è condotta dall’Asl, che ha avviato controlli sulla presenza del corpo. La scoperta è avvenuta durante un’attività di controllo ambientale effettuata dalla Guardia Agroforestale Italiana. Non ci sono altre informazioni disponibili al momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto La carcassa di un cane in avanzato stato di decomposizione è stata rinvenuta oggi in località Bisciglieto, nel territorio di Buccino (Salerno) durante un’attività di controllo ambientale della Guardia Agroforestale Italiana. L’animale, di media taglia, era all’interno di un sacco di crocchette per cani abbandonato tra rifiuti solidi urbani e due pannelli isolanti.?Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari dell’Asl Salerno con la dottoressa Mariagrazia Pasquarelli, che ha disposto il recupero della carcassa per gli accertamenti del caso. La Guardia Agroforestale ha inoltre segnalato la presenza di altri rifiuti nell’area, chiedendo un intervento di bonifica e ripristino ambientale della zona, considerata di particolare pregio naturalistico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel Salernitano un cane morto trovato tra i rifiuti, indaga l’Asl

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