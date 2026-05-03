Dramma nel salernitano uomo trovato morto nel garage | si indaga

Oggi pomeriggio ad Eboli un uomo è stato trovato senza vita nel garage della propria abitazione in località Ceffato. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e chiarire le cause del decesso. La salma è stata sottoposta ai rilievi necessari, mentre si attende l’esito delle analisi per determinare eventuali responsabilità o fattori coinvolti. La vicenda ha creato sconcerto nella comunità locale.

Dramma, oggi pomeriggio, ad Eboli, dove un uomo è stato trovato morto all’interno del garage della sua casa situata in località Ceffato. A rinvenire il cadavere sarebbero stati i suoi familiari, che da alcune ore non riuscivano ad avere più sue notizie. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dramma nel salernitano, uomo trovato morto in casa: si indagaSulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo, affidato al medico legale Adamo Maiese Un uomo di 58 anni è... Dramma nel salernitano: noto imprenditore trovato morto in autoLa tragedia si è consumata a Sant’Egidio del Monte Albino, nei pressi del Comune. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dramma in via Porto: giovane precipita e muore, si indaga; Dramma della gelosia nel Salernitano, evira il compagno nel sonno; Lui dorme e lei lo evira, dramma nel Salernitano: la motivazione choc; Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in strada. Dramma della gelosia ad Angri: evirato dalla moglie nel sonnoVoleva portarsi a casa un’altra donna: la moglie lo evira nel sonno, è successo ad Angri. Dramma della gelosia nel Salernitano. corrierenazionale.it Pensa di essere stata tradita ed evira il marito mentre dormeun 41enne residente nel Salernitano è ricoverato in ospedale, mentre la moglie è stata arrestata. Non si esclude che la donna lo abbia narcotizzato durante il pranzo ... today.it Calcio, Dilettanti: "dramma" per storico club, retrocede anche una livornese - facebook.com facebook