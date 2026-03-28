Dramma nel salernitano uomo trovato morto in casa | si indaga

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Roma, nel centro di Vibonati, nel salernitano. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La scoperta è avvenuta questa mattina, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte.

Sulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo, affidato al medico legale Adamo Maiese Un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione di famiglia in via Roma, nel centro di Vibonati. La notizia ha destato forte impressione tra i residenti, dove la vittima era conosciuta. A far scattare l’allarme è stato un parente, insospettito dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui da diverse ore. La richiesta di intervento è arrivata poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno aperto l’abitazione e, una volta entrati, hanno rinvenuto il 58enne a terra, già privo di vita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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