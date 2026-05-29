Durante le 72 ore più difficili della sua vita, con il crollo mediatico e il ricovero d’urgenza, Belén Rodriguez ha vissuto un momento di grande solitudine. In quel periodo, si è trovata senza supporto e ha affrontato la crisi da sola. Solo una persona le è rimasta vicino in quel momento. La vicenda ha suscitato reazioni e commozione tra il pubblico.

Nelle 72 ore più buie della sua vita mediatica, quelle che hanno portato al crollo di lunedì mattina e al ricovero d’urgenza al Policlinico di Milano, Belén Rodriguez ha scoperto sulla propria pelle cosa significhi davvero la parola solitudine. Dimessa dall’ospedale martedì, la showgirl argentina è tornata nel suo appartamento di Brera, ma non da sola. Ad accompagnarla, a rispondere al telefono al posto suo per rasserenare i toni, a garantirle quella privacy necessaria per rimettere insieme i pezzi, c’è una donna bionda platino che il grande pubblico conosce come “la petineuse del Grande Fratello”. Il suo nome è Patrizia Griffini, e la sua presenza accanto a Belén in questo momento racconta molto più di mille dichiarazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nel momento più difficile, accanto a Belén resta una sola persona: la storia commuove

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ULTIM'ORA BELÉN La scelta definitiva: fan sotto shock!

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