Pallanuoto il Telimar rialza la testa nel momento più difficile | prova di maturità e vittoria a Bologna

Nel campionato di pallanuoto, il Telimar ha ottenuto una vittoria importante nella ventiduesima giornata di A1, battendo la De Akker Bologna con il punteggio di 21-14. La partita si è svolta alla piscina “Carmen Longo” e ha visto i giocatori del Telimar dimostrare una prestazione di alto livello, riuscendo a rialzarsi in un momento difficile della stagione.

Prestazione maiuscola del Telimar, che alla “Carmen Longo” firma una vittoria di carattere e qualità battendo la De Akker Bologna per 21-14 nella ventiduesima giornata di A1. Dopo un avvio con un brivido su rigore, il Club dell’Addaura prende in mano la partita con una difesa impeccabile -.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pallanuoto, prova di carattere per il Telimar: ma la Pro Recco allunga nel finale e vince 21-12Nel match che chiude la sesta giornata di ritorno del campionato di A1 maschile, la squadra di Quartuccio tiene testa ai liguri. Il Telimar torna alla vittoria, prova di carattere contro la Roma Vis NovaÈ un TeliMar che dà prova di grande carattere al ritorno in vasca dopo un mese e mezzo di pausa. Aggiornamenti e dibattiti Pallanuoto, il Posillipo schianta la Telimar nell’anticipo della Serie A1 e consolida il quarto postoNell'anticipo della 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile il Posillipo schianta la Telimar con il netto score ... oasport.it Pallanuoto, il Posillipo domina: trasferta amara per il TelimarIl club dell'Addaura travolto per 17-7 alla Felice Scandone di Napoli. Giliberti: Ora testa alla gara di Bologna, dove dobbiamo giocare in maniera certamente migliore ... palermotoday.it