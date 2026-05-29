Il Milan sta considerando ora le candidature di Pochettino e Rangnick dopo il rifiuto di Iraola. La società è senza una guida chiara e i tifosi sono disorientati. La decisione sul nuovo allenatore non è ancora stata presa e il club si trova in una fase di incertezza totale. La situazione crea confusione tra gli appassionati, che non riconoscono più la squadra.

Il Milan vive un momento di forte confusione: i rossoneri sono senza punti di riferimento interni quando siamo a pochi giorni dall'inizio del mese di giugno che rappresenta anche l'inizio della prossima stagione, con il calciomercato estivo che incombe sempre di più. Il Diavolo non ha nessuna figura di peso nei ruoli importanti: mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan ha perso la Champions League dopo aver conquistato 10 punti in 10 partite. Per Gerry Cardinale è stato un fallimento troppo grande per evitare conseguenze: esoneri per il tecnico livornese, Tare, Furlani e Moncada. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nel Milan regna il caos societario: zero certezze e il tifoso non riconosce più il club

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