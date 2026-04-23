Caos Verona Orban aggredisce un tifoso | il club valuta l’esclusione dalla rosa

Durante la partita a Verona, si è verificata una lite tra il difensore e un tifoso presente allo stadio. L’episodio ha portato alla valutazione da parte del club di un’eventuale esclusione dalla rosa del giocatore coinvolto. La squadra, dopo sette anni in Serie A, rischia ora di retrocedere in Serie B. La società sta analizzando le conseguenze di quanto accaduto e le misure da adottare per la gestione della situazione.

Il Verona si trova a un passo dalla Serie B dopo sette anni di permanenza in massima serie. L’ultimo posto in classifica e il rendimento deficitario della gestione Sammarco impongono un obbligo di vittoria nello scontro diretto di sabato al Bentegodi contro il Lecce: una sconfitta sancirebbe l’ aritmetica retrocessione dei veneti con quattro giornate d’anticipo. In questo clima di estrema tensione, scoppia il caso Gift Orban. L’attaccante nigeriano è stato protagonista di una colluttazione con un sostenitore gialloblù al termine dell’ultima sessione di allenamento. Dopo aver negato foto e autografi, Orban è sceso dalla propria vettura, colpita da una manata di un tifoso, aggredendo fisicamente l’uomo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Caos Verona, Orban aggredisce un tifoso: il club valuta l’esclusione dalla rosa Notizie correlate Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi?multa. Cosa sta succedendoGoretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Caso Orban: scuse social dopo la rissa, ma il Verona valuta l’esclusioneGift Orban ha presentato le proprie scuse ufficiali tramite i canali social dopo la rissa scoppiata domenica all’esterno dello Stadio Bentegodi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Follia Gift Orban – Esce dall’auto e aggredisce tifoso, ressa e tensione a Verona; Verona-Milan, Orban perde la testa: l'attaccante aggredisce un tifoso 2026 | GIUSTIZIA - IUSTITIA.BG 2025; Verona-Milan 0-1, Orban scende dall'auto e aggredisce un tifoso! | VIDEO - CalcioNapoli24 | CN24; Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos’è successo. Verona, Orban aggredisce un tifoso: la società prende posizioneBrutto episodio a Verona dopo la sconfitta contro il Milan. Protagonista dell’episodio è stato Gift Orban, coinvolto in un alterco con alcuni tifosi nel ... lalaziosiamonoi.it Caos Verona, rissa fra Orban e un tifoso. Il club condanna il gestoBrutto episodio ieri fuori dai cancelli del Bentegodi al termine di Verona-Milan. L'attaccante dell'Hellas Gift Orban, evidentemente nervoso per la partita, ha preferito evitare un gruppetto di tifosi ... msn.com Caos #Verona, rissa fra #Orban e un tifoso. Il club condanna il gesto x.com Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos’è successo (Adnkronos) - Brutte scene fuori dallo stadio Bentegodi oggi, domenica 19 aprile, dopo Verona-Milan 0-1. Qualche ora dopo la fine della partita persa dai gialloblù, ora sempre più - facebook.com facebook