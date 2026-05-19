Da Mesagne alle porte di Parigi | nuova esibizione internazionale dell coro polifonico Sincopatici
Il coro polifonico “Sincopatici” di Mesagne, diretto dal maestro Federico Dell’Olivo, si prepara a un nuovo appuntamento internazionale. Dopo aver partecipato a un evento a Madrid nel 2024, il gruppo si esibirà nella chiesa Saint Jacques di Montgeron, alle porte di Parigi. L’ensemble ha già avuto esperienze all’estero e questa sarà una nuova occasione per portare la musica italiana fuori dal paese. L’appuntamento si inserisce in una serie di concerti che il coro ha programmato nel calendario internazionale.
MESAGNE - Dopo l’esperienza madrilena del 2024, il coro polifonico “Sincopatici” di Mesagne, fondato e diretto dal maestro Federico Dell’Olivo, torna a varcare i confini nazionali in occasione di un concerto che lo vedrà esibirsi nella suggestiva cornice della chiesa Saint Jacques di Montgeron. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
"Da Byrd a Lauridsen": viaggio in musica con il coro polifonico PucciniOggi alle 17 alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande si terrà il concerto dal titolo “Da Byrd a Lauridsen”, interpretato dalla...
Annalisa ormai è una star internazionale: alle sfilate di Parigi in prima fila con il look da divaAnnalisa è volata a Parigi per la Fashion Week e la cosa ha dato l’ennesima prova del fatto che è ormai diventata una diva internazionale: ecco cosa...
Il futuro non aspetta. Costruiamolo insieme. Mercoledì 29 aprile alle 19:00 apriamo le porte del nostro comitato elettorale: uno spazio di ascolto e un laboratorio di idee in cui poter dare forma, insieme, alla Mesagne che verrà. Sarà un’occasione per incontrarci facebook
Finale playoff a porte chiuse: Squinzano-Mesagne Calcio si vedrà in tv su Antenna Sud Extra - x.com
Mesagne, incidente sulla SS 605 alle porte del paese: tre auto coinvolte e tre i feritiMESAGNE - Incidente stamattina sulla SS605 alle porte di Mesagne in arrivo da San Vito dei Normanni. Le autovetture coinvolte sono state tre, una delle quali si è ribaltata su di un lato. Tre le ... lagazzettadelmezzogiorno.it