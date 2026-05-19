Da Mesagne alle porte di Parigi | nuova esibizione internazionale dell coro polifonico Sincopatici

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coro polifonico “Sincopatici” di Mesagne, diretto dal maestro Federico Dell’Olivo, si prepara a un nuovo appuntamento internazionale. Dopo aver partecipato a un evento a Madrid nel 2024, il gruppo si esibirà nella chiesa Saint Jacques di Montgeron, alle porte di Parigi. L’ensemble ha già avuto esperienze all’estero e questa sarà una nuova occasione per portare la musica italiana fuori dal paese. L’appuntamento si inserisce in una serie di concerti che il coro ha programmato nel calendario internazionale.

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MESAGNE - Dopo l’esperienza madrilena del 2024, il coro polifonico “Sincopatici” di Mesagne, fondato e diretto dal maestro Federico Dell’Olivo, torna a varcare i confini nazionali in occasione di un concerto che lo vedrà esibirsi nella suggestiva cornice della chiesa Saint Jacques di Montgeron. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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