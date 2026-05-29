Nel 2025, la piattaforma di vendita di abbigliamento usato ha registrato ricavi per 10,8 miliardi di euro. Nel rapporto annuale si legge anche che la stessa piattaforma ha risparmiato 21,6 miliardi di euro, grazie a pratiche di riduzione dei costi e ottimizzazione delle operazioni. La cifra di ricavi e di risparmi è stata comunicata ufficialmente dall’azienda.

Il rapporto annuale di Vinted racconta come la piattaforma sia riuscita, nel 2025, a risparmiare 21,6 miliardi di euro, e ai venditori di generare 10,8 miliardi di euro di ricavi. Il rapporto evidenzia, in particolare, i benefici in termini di sostenibilità del mercato dell’usato, in un contesto di pressione sul potere d’acquisto e sui consumi. Vinted ha generato 10,8 miliardi nel 2025. Il documento si concentra sul 38,1% degli acquisti di moda per adulti effettuati in sei mercati principali. Si tratta di Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Italia e Polonia. Inoltre, nello studio emerge che gli acquirenti della piattaforma hanno beneficiato di uno sconto medio del 72% rispetto ai prezzi di origine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nel 2025 la piattaforma di Vinted ha generato 10,8 miliardi di euro

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