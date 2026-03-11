L' export abruzzese cresce del 6,9% nel 2025 sfiorati i 10 miliardi di euro

Nel 2025, l’export abruzzese ha registrato un aumento del 6,9%, raggiungendo quasi i 10 miliardi di euro. Nonostante le tensioni internazionali e la crisi in Medio Oriente, i dati ufficiali mostrano un andamento positivo per le esportazioni della regione, che continuano a crescere anche in un contesto di incertezza economica globale.

Mentre la situazione internazionale e la crisi in Medio Oriente gettano ombre su imprese e famiglie e alimentano nuove incertezze sull’andamento dell’economia e del commercio estero, i dati sull’export del 2025 fotografano un Abruzzo in crescita. Le esportazioni regionali sfiorano infatti la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Leggi anche: Farmindustria, export cresce oltre 33% nei primi 10 mesi del 2025

Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardiNei primi undici mesi del 2025 le vendite estere agroalimentari sfiorano 67 miliardi di euro (+5%), con segnali positivi anche sul fronte del valore...

Approfondimenti e contenuti su export abruzzese

Temi più discussi: Giovannelli (Confcommercio Abruzzo) sulla crisi in Medio Oriente: A rischio export e mercato del turismo d'affari; Cresce l’export dei macchinari italiani per l’enologia e il beverage: 2,5 miliardi a novembre 2025; Messico, l'export di tequila verso l'Italia cresce dell'11%; Cresce l’export di armi italiane: il 59% va in Medio Oriente.

Cresce l'export abruzzese, nel 2025 +6,9%, sfiorati i 10 miliardiCresce, nel 2025, l'export abruzzese, registrando una variazione del +6,9% rispetto all'anno precedente. Il valore delle esportazioni sfiora i 10 miliardi di euro, attestandosi a 9,96 miliardi . (ANSA ... ansa.it

Istat, export 2025 cresce del 3,3%, traina il Centro (2)Nel 2025, le province che contribuiscono in misura maggiore a sostenere le vendite sui mercati esteri sono Firenze, Arezzo, Trieste, Varese e Frosinone; quelle che forniscono i contributi negativi più ... ansa.it

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #MedioOriente | #Giovannelli (#Confcommercio #Abruzzo): "A rischio #export e #turismo" Forte preoccupazione nel mondo #economico abruzzese per le ripercussioni della guerra in - facebook.com facebook

EXPORT ABRUZZO. Internazionalizzazione imprese Abruzzo USA: dazi, strumenti e nuove opportunità di crescita ladolcevita.tv/internazionali… @ladolcevitamag_ #Export #Abruzzo #USA #Economia x.com