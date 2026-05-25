Poste nel 2025 ha generato 14 miliardi di Pil oltre mezzo punto percentuale
Nel 2025, l’attività di Poste Italiane ha contribuito con circa 14 miliardi di euro al prodotto interno lordo. Questa cifra rappresenta oltre mezzo punto percentuale dell’intera economia nazionale. La stima si basa sui dati relativi alla produzione di valore generata dall’azienda nel corso dell’anno. La cifra evidenzia il ruolo significativo di Poste Italiane nel settore economico del paese.
Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Nel 2025 l'attività di Poste Italiane ha generato circa 14 miliardi di euro di Pil, oltre mezzo punto percentuale dell'economia nazionale. Secondo l'ultima Relazione Finanziaria del Gruppo guidato dall'Amministratore Delegato Matteo Del Fante, in un anno sono stati sostenuti oltre 7 miliardi di euro di redditi da lavoro e circa 182 mila posti di lavoro tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Il contributo alle Pubbliche Amministrazioni è stato pari a 2,6 miliardi di euro tra imposte e altre entrate fiscali. Dal 2018 al 2025 l'impatto complessivo sul Sistema Paese supera i 104 miliardi di euro di Pil. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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