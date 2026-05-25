NBA playoff Wembanyama domina gara-4 | San Antonio travolge OKC e fa 2-2 nella serie

Da sportface.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In gara-4 delle finali di Western Conference NBA, gli Spurs hanno battuto Oklahoma City 103-82, pareggiando la serie sul 2-2. Victor Wembanyama ha avuto una prestazione dominante, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi oltre alla vittoria degli Spurs.

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Victor Wembanyama trascina San Antonio al successo in gara-4 delle finali di Western Conference Nba. Gli Spurs battono Oklahoma City 103-82 e riportano la serie in equilibrio sul 2-2 grazie a una prova dominante del fenomeno francese. Gli San Antonio Spurs rialzano la testa e riportano in parità la serie contro gli Oklahoma City Thunder nelle finali della Western Conference Nba. In gara-4, giocata nella notte italiana, i texani si impongono con un netto 103-82 trascinati ancora una volta da Victor Wembanyama, assoluto protagonista della serata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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