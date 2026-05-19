NBA Wembanyama stellare | San Antonio sbanca OKC dopo due supplementari

Il 19 maggio 2026, la squadra di San Antonio ha vinto una partita lunga due supplementari contro Oklahoma City, portando a casa la vittoria. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori, grazie alle prestazioni di un giocatore francese di grande talento. La partita si è svolta in un'arena degli Stati Uniti, coinvolgendo due squadre della stessa lega professionistica. La sfida ha visto numerosi scambi di punti e momenti di alta intensità durante i tempi supplementari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oklahoma City (Stati Uniti), 19 maggio 2026 - Se il buongiorno si vede dal mattino - o per meglio dire, in questo caso, da gara 1 - la finale di Western Conference tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs promette di essere davvero una di quelle serie che resteranno a lungo scolpite negli annali della palla a spicchi d’oltreoceano. Nella notte, al Paycom Center di Oklahoma City, è infatti andato in scena il primo atto della serie al e gli Spurs hanno subito fatto saltare il fattore campo piegando 122-115 i Thunder al termine di una battaglia epica che si è conclusa soltanto dopo due tempi supplementari. Mattatore indiscusso della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Wembanyama stellare: San Antonio sbanca OKC dopo due supplementari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rudy Gobert & Victor Wembanyama embrace after Spurs clinch the series Sullo stesso argomento Edwards in faccia a Wembanyama: Minnesota sbanca San AntonioGli highlights delle due partite che aprono le serie di playoff tra New York Knicks e Philadelphia 76ers e tra San Antonio Spurs e Minnesota... NBA, playoff: Wembanyama porta i San Antonio Spurs in semifinaleSan Antonio (Stati Uniti), 29 aprile - Dopo gli Oklahoma City Thunder, anche i San Antonio Spurs hanno strappato un pass per le semifinali di Western... Nba, Wembanyama trascina San Antonio: 122-115 su OklahomaUn Victor Wembanyama eccezionale trascina i San Antonio Spurs alla vittoria con gli Oklahoma City Thunder. Gara 1 della finale di Western Conference si chiude con il punteggio di 122-115. La stella di ... corrieredellosport.it NBA, Wembanyama stellare: San Antonio sbanca OKC dopo due supplementariGli Spurs si prendono una epica gara 1 delle finali di Western Conference sconfiggendo i Thunder 122-115. Il francese chiude con 41 punti e 24 rimbalzi ... sport.quotidiano.net