Gli Spurs hanno conquistato l'accesso alle finali della Western Conference dopo aver superato i loro avversari nelle semifinali playoff NBA. Nel frattempo, i Pistons stanno portando la serie contro i Cavs alla decisiva settima gara, dopo aver vinto la partita più recente. La sfida tra le due squadre prosegue, con entrambe determinate a conquistare il passaggio successivo. Le prossime gare saranno decisive per determinare chi avanzerà alla fase finale della postseason.

2026-05-16 12:30:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Due delle gare più serrate dei playoff NBA si sono scontrate nuovamente venerdì sera, quando i San Antonio Spurs hanno ottenuto il loro biglietto per le finali della Western Conference sconfiggendo 139-109 i Minnesota Timberwolves in Gara 6, mentre i Detroit Pistons hanno mantenuto viva la loro straordinaria serie battendo i Cleveland Cavaliers 115-94 per forzare Gara 7 domenica. Castle accende gli Spurs in una prestazione storica. Il trio della zona di difesa di San Antonio si è annunciato al mondo del basket più ampio al Paycom Center, con Stephon Castle, De’Aaron Fox e Dylan Harper uniti per lo svolgimento dei playoff mentre gli Spurs raggiungevano le finali della conference per la prima volta dal 2017. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Playoff NBA: gli Spurs hanno il biglietto per le finali della Western Conference mentre i Pistons forzano Gara 7 contro i Cavs

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San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves Game 1: Western Conference semifinals preview

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