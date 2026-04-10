NBA Europe | piano RedBird per portare il basket a San Donato

Il progetto NBA Europe potrebbe cambiare sede e proprietà grazie a un'operazione che coinvolge il gruppo RedBird e la Pallacanestro Varese. Il piano prevede di portare il basket in una nuova città, San Donato, con l’obiettivo di sviluppare l’attività sportiva e commerciale legata alla lega professionistica americana. La proposta è ancora in fase preliminare, senza annunci ufficiali o dettagli definitivi sulla realizzazione.

Il progetto NBA Europe potrebbe trovare una nuova collocazione geografica e societaria attraverso un’operazione che coinvolge il gruppo RedBird e la Pallacanestro Varese. Le indiscrezioni suggeriscono che l’interesse di Cardinale per la realtà varesina sia finalizzato a un trasferimento strategico verso San Donato Milanese, dove l’investitore possiede già aree edificabili acquisite nel corso del 2024. L’ipotesi del trasferimento verso il polo di San Donato. Le dinamiche che circondano il possibile ingresso di RedBird nel basket lombardo prendono una piega inaspettata, allontanandosi dall’idea di una nuova franchigia stabilita nel territorio varesino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NBA Europe: piano RedBird per portare il basket a San Donato RedBird e Cardinale al lavoro per NBA Europe: il piano del proprietario del MilanLa NBA, per NBA Europe, vorrebbe due franchigie in Italia, una a Roma e una a Milano. Il Milan punta sull'Nba Europe e vorrebbe costruire il nuovo palazzetto a San DonatoL'Nba Europe potrebbe riscrivere il futuro dell'area di San Donato Milanese nella quale il Milan aveva dichiarato di voler costruire un nuovo stadio... Temi più discussi: Si allontana il sogno dell’Nba per la zona San Francesco a San Donato; NBA Europe, il Milan valuta una nuova arena in zona San Donato; Il Milan punta sull'Nba Europe e vorrebbe costruire il nuovo palazzetto a San Donato; Sono Gerry Cardinale. Posso costruire la nuova arena di Varese a MalpensaFiere?. RedBird (con Varese) studia l'ipotesi arena alla Malpensa per la NBA EuropeGerry Cardinale e RedBird a lavoro sul fronte NBA Europe. Il proprietario dell'AC Milan è in prima linea per il progetto della NBA, tanto da essere salito sul palco ... pianetabasket.com Il Milan punta sull'Nba Europe e vorrebbe costruire il nuovo palazzetto a San DonatoI rossoneri hanno fatto un'offerta per entrare nell'Nba Europe. In portafoglio hanno l'area San Fracensco a San Donato, quella che sarebbe servita per il nuovo stadio da calcio e che potrebbe diventar ... milanotoday.it Buon Pomeriggio Genova: Madonna col Bambino di Nicolò da Voltri. Chiesa di San Donato - facebook.com facebook #SanDonato, la zona #SanFrancesco resta una priorità del #Milan: a breve possibile progetto #MilanPress x.com