Quando si parla di soldi Conte in Nazionale diventa meno certo

Da ilnapolista.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si discute di questioni finanziarie legate alla Nazionale, la posizione dell’allenatore diventa meno stabile. Recenti analisi e indiscrezioni indicano che le decisioni economiche e contrattuali in questo ambito sono soggette a continui cambiamenti. La situazione è al centro di attenzione e si attendono sviluppi sulla gestione delle risorse e sui possibili accordi futuri. La questione rimane aperta e suscita molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

CalcioeFinanza ricorda che guadagna 8 milioni netti a Napoli, mentre Gattuso prendeva 800mila euro, Mancini 3 milioni, Spalletti 2,8. Chi paga Andonio? CalcioeFinanza pubblica una lunga analisi sulla corsa alla presidenza della Figc (con Malagò sostenuto dalla maggioranza della Serie A ma non vota solo la Serie A) e sull’ipotesi – al momento pare quasi una certezza, almeno a leggere in giro – di Conte alla guida della Nazionale. Una lunga disamina che torna sul punto caro a Italia Oggi e Gazzetta (e ad altri) e cioè che ai contri del Napoli converrebbe divorziare da Conte. Tesi a nostro avviso un tantinello ardita. Vengono dipinti i difetti di Conte, si parla anche degli infortuni, del suo modo di stare nelle aziende calcistiche.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Zazzaroni: “Conte in Nazionale? Sono cazzate. La Figc non ha i soldi per pagarlo”Intervenuto a Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha così commentato le voci su un ritorno di Conte in Nazionale.

Quando scatta il taglio dell’Assegno unico 2026 e chi rischia di prendere meno soldiPer l'Assegno unico per i figli a carico non va presentata richiesta di rinnovo nel 2026, ma bisogna rinnovare l'Isee entro il 28 febbraio.

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