Nazionale Baldini | Non ho curriculum da ct ma magari posso vincere Europei e Olimpiadi con Under 21

Il commissario tecnico della nazionale Under 21 ha dichiarato di non avere un curriculum da allenatore di prima squadra, ma ha aggiunto che potrebbe comunque vincere gli Europei e le Olimpiadi con la sua squadra. Ha sottolineato che i giocatori sono giovani, forti e pronti a dimostrare di meritare la maglia azzurra. La sua proposta è arrivata in un momento di discussione sulla scelta del nuovo allenatore.

(Adnkronos) – Giovani, forti e pronti a dimostrare di meritare la maglia azzurra. Sono questi i profili dei calciatori che nel pomeriggio a Coverciano sosterranno la prima seduta di allenamento in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, ultimi due impegni stagionali per la Nazionale prima dell’inizio di un Mondiale che purtroppo non vedrà l’Italia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Se nutro la speranza di essere riconfermato da ct della Nazionale maggiore? Per allenare una rappresentativa con 4 mondiali vinti e altri trofei ci vuole un certo curriculum e io non ce l'ho. Silvio Baldini usa la sua consueta schiettezza parlando a Coverciano x.com

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