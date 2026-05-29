Il commissario tecnico ad interim ha confermato di aver convocato i portieri Donnarumma ed Esposito per gli impegni in vista delle Olimpiadi. Ha inoltre dichiarato di non possedere il curriculum necessario per ricoprire il ruolo di allenatore nazionale a lungo termine e ha espresso la volontà di supportare chi prenderà il suo posto in futuro. La squadra si prepara alle prossime competizioni con un focus sui giovani portieri.

"Ho convocato il mio gruppo, Donnarumma ed Esposito in ottica Olimpiadi", dice il ct ad interim FIRENZE - "Credo che per allenare la Nazionale italiana che ha quattro titoli mondiali, due titoli europei, una medaglia d'oro alle Olimpiadi e altre finali perse ci voglia un certo curriculum e io questo curriculum non ce l'ho. Io so che i tifosi italiani fanno il tifo per il cambiamento, ma so che non devo fare il pavone, quindi per pensare di poter arrivare ad allenare la Nazionale serve un percorso. Posso avere la speranza dopo aver fatto l'Europeo Under 21, se non la pensassi così vorrebbe dire non avere rispetto del merito". Lo ha detto il ct azzurro, Silvio Baldini, in conferenza stampa a Coverciano in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Baldini "Non ho il curriculum per fare il ct, voglio aiutare chi verrà dopo"

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