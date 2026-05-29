Nasce l’Atlante del Terzo Settore
È stato creato l’Atlante del Terzo Settore, uno strumento che mappa le attività di volontariato in Italia. La pubblicazione fornisce dati e analisi sulle diverse realtà del settore, evidenziando le tendenze e le trasformazioni in corso. L’obiettivo è offrire una panoramica aggiornata delle organizzazioni e delle iniziative che operano nel campo del bene comune, facilitando la comprensione delle dinamiche territoriali e settoriali.
che racconta l’Italia del bene comune: una cartina geografica capace di leggere tendenze e trasformazioni del volontariato. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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