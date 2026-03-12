È stato presentato un nuovo atlante digitale del corpo umano che permette di esplorare gli organi in tre dimensioni, offrendo dettagli senza precedenti. L'utente può visualizzare l'intero organo e approfondire fino alle singole cellule, con un livello di precisione molto avanzato. Questo strumento si collega a tecnologie simili a Google Earth, ma applicate al corpo umano.

AGI - Un nuovo atlante digitale consente di esplorare gli organi umani in tre dimensioni con un livello di dettaglio senza precedenti, permettendo di passare dalla visione dell'organo completo fino alle singole cellule. Il progetto, chiamato Human Organ Atlas, è stato presentato su Science Advances da un team internazionale guidato da University College London e dallo European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) di Grenoble. La piattaforma open access, accessibile tramite un normale browser web, offre un'esperienza simile a quella di Google Earth ma applicata all' anatomia umana. Gli utenti possono "navigare" all'interno di organi come cervello, cuore, polmoni, fegato e reni, esplorando le strutture interne con una precisione mai raggiunta prima. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nasce l’atlante digitale del corpo umano, organi esplorabili in 3D come Google Earth

Articoli correlati

Salute 4.0, arriva il primo atlante digitale per “esplorare” gli organi umani in 3DUn nuovo atlante digitale consente di esplorare gli organi umani in tre dimensioni con un livello di dettaglio senza precedenti, permettendo di...

Mutande smart svelano quante flatulenze facciamo al giorno. Nasce l’Atlante del Flatus Umano: a cosa serveUn team di ricerca dell'Università del Maryland ha sviluppato un dispositivo chiamato "Smart Underwear" (mutande intelligenti) in grado di contare e...

Contenuti e approfondimenti su Google Earth

Argomenti discussi: Salute 4.0, arriva il primo atlante digitale per esplorare gli organi umani in 3D; Online il ‘Google Earth’ degli organi umani: i dettagli.