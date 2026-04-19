A Pisticci, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 11, si terrà l’evento di lancio dell’Accademia del Terzo Settore, un progetto che coinvolge i giovani del territorio. L’Istituto Alberghiero di Marconia sarà il luogo scelto per questa iniziativa. Inoltre, nello stesso giorno, alle 11, si svolgerà il debutto radiofonico di un programma intitolato

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 11, l’Istituto Alberghiero di Marconia a Pisticci ospiterà il debutto radiofonico di Insieme si può. La trasmissione, trasmessa in diretta su Radio Carina, segna l’inizio ufficiale dell’Accademia del Terzo Settore, un percorso progettato per dare ai giovani un ruolo attivo nel rinnovamento sociale del territorio. Il tridente comunicativo e la nuova squadra della solidarietà. La gestione della prima puntata sarà affidata a un nucleo operativo esperto che guiderà il racconto via etere. Dolly Troiano assumerà il ruolo di presentatrice ufficiale, coordinando i flussi della diretta. A supporto della dinamica comunicativa e della gestione dei ragazzi, opereranno Alba Robertazzo e Maria Grazia Maurella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisticci: nasce l’Accademia del Terzo Settore con la voce dei giovani

Notizie correlate

Terzo Settore: 9 aprile al via tour nazionale di ‘Co-programmare con i giovani’(Adnkronos) – L'ente del terzo settore Moby Dick Aps annuncia l'avvio ufficiale del tour nazionale legato al progetto 'Co-programmare con i giovani'.

Un nuovo spazio d'ascolto, nasce il Contact Center "Comunità Educante" per famiglie e operatori del Terzo SettoreUn nuovo spazio di ascolto, confronto e supporto dedicato alle famiglie e agli operatori del Terzo Settore: è il Contact Center “Comunità Educante” -...