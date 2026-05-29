Nasce il nuovo Napoli di Allegri | dal modulo ai giocatori che vorrà valorizzare

Il nuovo allenatore del Napoli ha annunciato un cambiamento nel modulo di gioco e nella rosa dei giocatori che intende valorizzare. Sono state fornite anticipazioni sulle sue strategie tattiche e sui profili di calciatori che intende integrare nella squadra. La scelta tecnica mira a modificare l’approccio in campo e a rafforzare alcune aree specifiche della rosa. Non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali sui nomi dei giocatori coinvolti o sulle variazioni tattiche precise.

Nasce il nuovo Napoli di Allegri: dal modulo utilizzato ai giocatori che vorrà valorizzare. Le anticipazioni sulle idee del tecnico toscano. Il Napoli si prepara ad affrontare una nuova era con Massimiliano Allegri al timone. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano punta a replicare il percorso già visto nella sua prima esperienza alla Juventus, dove riuscì a gestire una squadra già vincente, integrando nuovi pezzi pregiati e sfruttando al meglio le qualità dei giocatori a disposizione. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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MILAN, I NUOVI MODULO DOMBRA DI ALLEGRI: IL 4-3-1-2 E IL 4-3-2-1

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