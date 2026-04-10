Il tecnico della squadra ha parlato in conferenza stampa di fronte ai giornalisti venerdì 10 aprile, anticipando la partita contro l’Udinese in programma il giorno successivo alle 18.00. Ha annunciato un nuovo modulo tattico e l’utilizzo di un tridente in attacco, con l’obiettivo di preparare la squadra alla sfida di campionato. La partita si disputerà in casa e rappresenta un momento importante della stagione.

Massimiliano Allegri ha affrontato il media center di Milanello questo venerdì 10 aprile, analizzando le prospettive per il confronto casalingo contro l’Udinese fissato per domani, sabato 11 aprile alle ore 18:00. Il tecnico rossonero ha delineato i possibili aggiustamenti tattici e il clima psicologico della squadra dopo lo scacco matto subito a Napoli, puntando sulla necessità di mantenere la calma per blindare la posizione in Champions League. La ricerca del modulo ideale tra flessibilità e ruoli specifici. Il dibattito tattico in casa rossonera si è spostato sulla possibilità di adottare un sistema con tre difensori e un tridente offensivo, una soluzione che Massimiliano Allegri ha già testato durante le fasi finali delle ultime partite e che sta approfondendo durante gli allenamenti settimanali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri sfida l’Udinese: modulo nuovo e tridente per la Champions

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Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa, prima della sfida contro l'Udinese. "Una partita non destabilizza il lavoro di un anno. Alla.fine valuteremo tutto e tutti con equilibrio e lucidità, senza farci travolgere dagli eventi". Cosa ne pensate - facebook.com facebook

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